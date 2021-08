ఏపీలో జీవోల రగడ : జగన్ ద్వంద్వ వైఖరి.. ఆ వీడియోతో సోషల్ మీడియాలో రచ్చ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జీవోల విషయంలో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి తీసుకున్న నిర్ణయం ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దుమారంగా మారింది. ప్రభుత్వ వెబ్ సైట్ లలో జీవోలను పెట్టొద్దు అంటూ ఇంటర్నల్ సర్క్యులర్ జారీ చేయడం ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కాన్ఫిడెన్షియల్ జీవోలను ఇస్తోందని అప్పట్లో విమర్శలు గుప్పించి, ఏకంగా వెబ్సైట్ లో ఉంచే విధానానికి స్వస్తి పలకడంపై పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. సోషల్ మీడియా వేదికగా రచ్చ కొనసాగుతుంది.

బ్లాంక్ జీవోల నుంచి లాక్ జీవోల వైపు ఏపీ పాలన ; జీవోలను దాచేస్తారా జగన్ : ప్రతిపక్షాల ధ్వజం

English summary

The decision taken by CM Jaganmohan Reddy on the issue of govt orders in the state of Andhra Pradesh has now become a statewide controversy. The issuance of an internal circular on the posting of govt orders on government websites has now become a topic of discussion in political circles. AP CM Jagan Mohan Reddy was criticized at the time for giving away confidential G.Os when he was in the Opposition, and there was widespread criticism, but now he has taken a decision not to give G.Os in online is a debate in social media platform.