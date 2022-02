రాజీనామా దిశగా ఎమ్మెల్యే రోజా..? నగరిలో ఏం జరుగుతోంది..!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైఎస్సార్సీపీ ఫైర్ బ్రాండ్ నేత, నటి, నగరి ఎమ్మెల్యే రోజాకు వైఎస్సార్సీపీలో షాక్ మీద షాక్ తగులుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అధికార వైసీపీలో నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీ రోజాకు తలనొప్పిగా తయారైంది. రోజా సొంత నియోజకవర్గమైన నగరిలో ఆమె ప్రత్యర్థులకు జగన్ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంతో రోజా తీవ్ర మనస్థాపానికి గురవుతున్నారు. నగరి నియోజకవర్గంలో సొంత పార్టీ నేతల తీరుతో పాటు, నామినేటెడ్ పదవుల్లో వారికి ప్రాధాన్యత దక్కటంతో రోజా నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతున్నట్లు సమాచారం.

English summary

Roja's rival group got the srisailam temple board Chairman post. Roja is deeply dissatisfied and there is a talk that Roja is ready to resign if necessary. The dominance struggle between chakrapani reddy and Roja has been going on for a long time.