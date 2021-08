వైసీపీ ప్రజాప్రతినిధులకు జగన్ షాక్-కుటుంబ సభ్యుల్ని తెస్తే క్రిమినల్ చర్యలే-ఆదేశాలు జారీ

Andhra Pradesh

ఏపీలో వైసీపీ సర్కార్ ఇవాళ ఓ కీలక మైన ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తమ ప్రజాప్రతినిధులపై వస్తున్న ఫిర్యాదుల్ని దృష్టిలో ఉంచుకని కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న ప్రభుత్వం ఆ మేరకు పంచాయతీరాజ్ శాఖతో ఆదేశాలు ఇప్పించింది. ఇప్పటివరకూ సొంత ప్రభుత్వంలో ఎలా ఉన్నా పర్లేదని భావిస్తున్న చాలా మంది ప్రజాప్రతినిధులకు ఈ ఉత్తర్వులు భారీ షాకిచ్చాయి. దీంతో ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించలేక, ఈ ఆదేశాల్ని తేలు కుట్టిన దొంగల్లా మౌనంగా భరించాల్సిన పరిస్దితి ఏర్పడింది.

andhrapradesh panchayat raj department commissoner girija shankar has issued orders to file criminal cases on public representativs who are entertaining their family members in official meetings in the state.