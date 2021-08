జనసేన చేనేత వికాస విభాగం ఏర్పాటు ; తాను చేనేత బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అన్న పవన్ కళ్యాణ్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఈరోజు జాతీయ చేనేత దినోత్సవం. జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రముఖులు నేత కార్మికులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. మొదటి నుండి చేనేత పట్ల తన మక్కువను తెలియజేస్తూ, చేనేత వస్త్రాలను ధరించే జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా నేత కార్మికులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయటంతో పాటు జనసేన నేత కార్మిక వికాసానికి కృషి చేస్తుందని స్పష్టం చేశారు. అంతేకాదు చేనేత రంగాన్ని ఆదరించాలని, చేనేత ధరించాలని, చేనేత కార్మికులను ప్రోత్సహించాలని, భారతీయ చేనేత కళారంగాన్ని కాపాడుకోవాలని ఆయన ఈ సందర్భంగా పిలుపునిచ్చారు.

English summary

Expressing his passion for handloom from the beginning, Janasena leader Pawan Kalyan, made it clear that Janasena will work for the development of weavers with janasena handloom vikas wing. He also called to support the handloom sector.