భీమవరంలో వైసీపీ వర్సెస్ జనసేన ; ఎమ్మెల్యే గ్రంధి శ్రీనివాస్ పై ఫ్లెక్సీ రగడ .. అసలేం జరిగిందంటే !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య నిత్యం అనేక అంశాలపై రగడ కొనసాగుతూనే ఉంది. రాష్ట్రంలో వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, అభివృద్ధి కుంటుపడిందని, వైసీపీ సర్కార్ ప్రజావ్యతిరేక విధానాలకు పాల్పడుతుందని నిత్యం ప్రతిపక్ష పార్టీల నుండి విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ప్రధానంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నిత్యం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని జగన్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేస్తుంటే, ఇక అప్పుడప్పుడు బిజెపి, జనసేనలు సైతం అధికార పార్టీ తీరుపై విరుచుకుపడుతున్నాయి.

ఏపీ రోడ్ల మరమ్మత్తుల కోసం జనసేన పోరాటం .. శ్రమ దానాలు, వీడియోల ప్రదర్శనలతో ప్రజల్లోకి పవన్ పార్టీ !!

English summary

A Flexi caused controversy between YCP and Janasena. Tensions are high in Bhimavaram constituency due to flexi set up by Janasena. The dialogue war between Janasena and YCP is currently going on. Bhimavaram MLA Granthi Srinivas Janasena leaders who set up Flexi with a photo targeted Bhimavaram MLA Granthi Srinivas. Bhimavaram MLA has set up Flexi as an appeal to you on behalf of the Janasena Party. Bhimavaram development in the town was very lame as you as an MLA had laid the foundation stone for the works called for tenders in the last council but it was a pity that the works were not done yet