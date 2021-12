అమరావతి రైతుల మహా పాదయాత్రకు కర్ణాటక రైతుల సంఘీభావం; భారీ విరాళం ఎంతిచ్చారంటే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ కు రాజధానిగా అమరావతి మాత్రమే కొనసాగాలని అమరావతి ప్రాంత రైతులు చేస్తున్న మహా పాదయాత్ర కొనసాగుతూనే ఉంది. చిత్తూరు జిల్లాలో హుషారుగా అమరావతి రైతుల పాదయాత్ర కొనసాగుతుంది. గురువారం నాడు 39 వ రోజు పాదయాత్రలో భాగంగా అమరావతి ప్రాంత రైతులు చిత్తూరు జిల్లా శ్రీకాళహస్తిలో జోరు వానను సైతం లెక్కచేయకుండా పాదయాత్రను కొనసాగించారు.

English summary

Karnataka Pravasandra farmers participated in the Maha Padayatra in support of the Amaravati Farmers Padayatra in Srikalahasti. They made a huge donation of Rs 60 lakh to the Amaravati movement.