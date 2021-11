దీక్షా దివస్: తెలంగాణా వచ్చుడో.. కేసీఆర్ సచ్చుడో; తెలంగాణా ఉద్యమాన్ని చారిత్రాత్మక మలుపు తిప్పిన రోజు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

నవంబర్ 29.. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం కెసిఆర్ ఆమరణ నిరాహారదీక్ష చేపట్టిన రోజు. తెలంగాణ చరిత్రను మలుపు తిప్పిన రోజు. ప్రజలలో ప్రత్యేక తెలంగాణ ఆకాంక్షను ప్రజ్వలింపజేసిన రోజు. సీఎం కేసీఆర్ మొక్కవోని దీక్షతో తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనకు అంకురార్పణ చేసిన రోజు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం కెసిఆర్ చేపట్టిన దీక్షకు నవంబర్ 29 2021 నాటికి 12 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన నాటి నుండి నేటి వరకు సీఎంగా బంగారు తెలంగాణ సాధన కోసం ముందుకు సాగుతున్న కెసిఆర్, నాడు తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్ర సాధన కోసం చేసిన దీక్షాదివస్ జ్ఞాపకాలు వన్ ఇండియా పాఠకుల కోసం ప్రత్యేకం.

English summary

November 29, 2009 KCR went on a death hunger strike for separate Telangana state. It was a turning point in the history of Telangana. It was a day that ignited the special aspiration of Telangana among the people.