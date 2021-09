ఎమ్మెల్యే కిడారి, సోమలను హత్య చేసిన కీలక మావోయిస్ట్ దుబాసి శంకర్ అరెస్ట్ .. మావోయిస్ట్ పార్టీలో కలవరం !!

Andhra Pradesh

మావోయిస్టు పార్టీకి చెందిన కీలక నేత, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించిన ఎమ్మెల్యే కిడారి సర్వేశ్వరరావు, మాజీ ఎమ్మెల్యే సోమ మర్డర్ కేసులో కీలక నిందితుడైన మావోయిస్టు కమాండర్ ను ఒడిశా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మెదక్ జిల్లా దౌల్తాబాద్ మండలం ముత్త రాశి చెట్లకు చెందిన దుబాసి శంకర్ అలియాస్ రమేష్ అలియాస్ అరుణ్ ను ఒడిశా పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడం మావోయిస్టు పార్టీకి పెద్ద దెబ్బ అని చెప్పాలి. మావోయిస్టు పార్టీలో కీలకంగా ఉన్న ఈ నేత అరెస్టుతో ఇటీవల ఉనికిని చాటుకోవాలని తెగ ప్రయత్నాలు చేస్తున్న మావోయిస్టు పార్టీ సంక్షోభంలో పడింది.

Odisha police have arrested the key maoist leader dubasi shankar alias arun alias ramesh who murdered MLA Kidari Sarveshwara Rao, and former MLA Soma. The arrest of Dubasi Shankar alias Ramesh alias Arun, a native of Daulatabad zone, Medak district, by the Odisha police is a major blow to the Maoist party. The arrest of this key leader in the Maoist party has recently plunged the Maoist party into crisis as the tribe tries to assert its presence.