ముఖ్యమంత్రిగా పోటీ వస్తాడనే చంద్రబాబు లోకేష్ ను ఓడించాడు; ఆయనో 420: కొడాలి నాని సంచలనం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి కొడాలి నాని మరోమారు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబును, టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, మాజీ మంత్రి నారా లోకేష్ ను టార్గెట్ చేసి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి విపక్షనేత చంద్రబాబు నాయుడు పై ఫైర్ అయిన కొడాలి నాని నా గురించి, వంశీ గురించి, జగన్ కుటుంబ సభ్యులపై టిడిపి ఆఫీస్ నుండి లోకేష్ చేయించిన పోస్టింగ్ లపై వాళ్ళను ఏం చెయ్యాలో చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. మీరు ఎవరినైనా ఏమైనా అనొచ్చా అంటూ నిలదీశారు. వంశీ చేసిన వ్యాఖ్యలు తన సొంతంగా చేసిన వ్యాఖ్యలు కావని సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వ్యాఖ్యలని కొడాలి నాని పేర్కొన్నారు.

మళ్ళీ అసెంబ్లీలో మూడు రాజధానుల బిల్లులు ... ఎప్పుడో క్లారిటీ ఇచ్చిన మంత్రి బాలినేని

English summary

Minister Kodali Nani made sensational remarks that Chandrababu had defeated Lokesh when he was contesting for the Chief Minister's post. Kodali Nani slams Chandrababu was a beggar and praised jagan was a warrior.