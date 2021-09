ఏపీ, తెలంగాణా జలజగడం పరిష్కారం కాదా .. తాజాగా వెలిగొండ, తెలుగుగంగ ప్రాజెక్ట్ లపై కొత్త పంచాయితీ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య జల జగడం కొనసాగుతూనే ఉంది. రాయలసీమ ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టుతో మొదలైన జల వివాదం చిలికి చిలికి గాలివానగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అక్రమంగా నిర్మిస్తున్న ప్రాజెక్టులు, జల చౌర్యం, అక్రమ జల విద్యుత్ ఉత్పత్తి అంటూ రకరకాల అంశాలపై కొనసాగుతోంది. ఎవరూ తగ్గకుండా ఒకరిపై ఒకరు ఫిర్యాదులను కొనసాగిస్తున్నారు. ఒకరు చేసిన తప్పులు మరొకరు ఏకరువు పెడుతున్నారు. చాలా కాలంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య ఉన్న వాటర్ వార్ పరిష్కారం కాకపోవటంతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య జల వివాదాలకు చెక్ పెట్టడానికి కేంద్రం రంగంలోకి దిగి తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని కృష్ణానది, గోదావరి నది యాజమాన్య బోర్డులను కేంద్రం అధీనంలోకి తీసుకువస్తూ గెజిట్ జారీచేసింది. అయినప్పటికీ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాల తీరు ఏమాత్రం మారలేదు. తాజాగా మరో కొత్త పంచాయితీ తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్యలో చోటుచేసుకుంది.

తెలంగాణాను వదిలిపెట్టని ఏపీ, కృష్ణా రివర్ బోర్డుకు షాకింగ్ లేఖ, నదీ జలాల పంపిణీపై ట్విస్ట్ !!

English summary

The Telangana government recently wrote a letter to the Krishna River Management Board alleging that the Andhra Pradesh government had violated the Partition Act and had undertaken expansion works to increase the capacity of Teluguganga and Veligonda projects without permission. The Telangana government has asked the Krishna River Management Board to immediately suspend work on those projects. In response to the letter written by the Telangana government in this regard, board wrote a letter to the Andhra Pradesh government requesting it to immediately submit detailed project reports on the Veligonda project as well as the Teluguganga project expansion works