ఏపీ, తెలంగాణా సరిహద్దులలో అంబులెన్స్ లకు లైన్ క్లియర్.. కోర్టు అక్షింతల తర్వాత అనుమతి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఎట్టకేలకు ఏపీ, తెలంగాణ సరిహద్దుల్లో అంబులెన్స్ లకు లైన్ క్లియర్ అయింది. గత రెండు రోజులుగా రామాపురం క్రాస్ రోడ్డు దగ్గర అంబులెన్స్ లను తెలంగాణ పోలీసులు నిలిపివేశారు. దీంతో చాలా మంది కరోనా బాధితులు సైతం దారుణ పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. దీనిపై తెలంగాణ హైకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడంతో ప్రస్తుతం పోలీసులు అంబులెన్స్ లకు అనుమతిస్తున్నారు.

కరోనా చికిత్సకు రోజుకు లక్ష..ఆగని ప్రైవేట్ దోపిడీ..వైద్యం సామాన్యులకు అందని ద్రాక్షేనా?

English summary

The line for ambulances has finally been cleared at the AP and Telangana borders. For the past two days, Telangana police have stopped ambulances near Ramapuram Cross Road. As a result, many corona victims also had to deal with dire conditions. The Telangana High Court was outraged by this and now the police are allowing ambulances.