Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వరదలతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అతలాకుతలమవుతోంది. రాయలసీమ జిల్లాలలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు జనజీవనం అతలాకుతలంగా మారింది. కడప, కర్నూలు, చిత్తూరు, నెల్లూరు, అనంతపురం జిల్లాలలో వర్షాలు కురుస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. భారీ వర్షాలకు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం కావటంతో ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. ఇక వరద ముంపులో చిక్కుకున్న ప్రాంతాల ప్రజలు సహాయం కోసం అర్ధిస్తున్నారు. వాగులు, వంకలు, నదులు ఉగ్ర రూపం దాల్చాయి. వరదలకు అనేకమంది ప్రాణాలు జలసమాధి అయ్యాయి.

English summary

Nara lokesh fires on Chief Minister YS Jagan aerial survey on the flood situation in AP. Get down from the sky and see the people hardships in flood affected areas. Lokesh slams jagan govt failure to protect public from the floods.