జగన్ పాలనలో రోజుకో రైతు రోడ్డెక్కే పరిస్థితి, రాష్ట్రంలో రైతుల క్రాప్ హాలిడే : లోకేష్, అయ్యన్న ఆగ్రహం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి ని టార్గెట్ చేస్తూ టిడిపి నేతలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. రాష్ట్రంలో వైసీపీ హయాంలోఅరాచక పాలన కొనసాగుతుందని, రైతుల సంక్షేమాన్ని గాలికి వదిలేశారని, రైతులు ఆత్మహత్యలు చేస్తున్నా పట్టించుకున్న వారు లేరని టీడీపీ నేతలు నిత్యం జగన్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేస్తున్నారు. ఇక తాజాగా టీడీపీ నాయకులు నారా లోకేష్, అయ్యన్నపాత్రుడు మరోమారు సర్కార్ పై విరుచుకుపడ్డారు.

జగన్ పై విరుచుకు పడిన లోకేష్, యనమల .. రాష్ట్రంలో వైసీపీ చెత్తపాలన, హింసపై ఆగ్రహం

English summary

TDP national general secretary Nara Lokesh has lashed out at CM Jagan over farmers problems in ap.The former minister ayyanna patrudu said that farmers who could not farm, announcing a crop holiday.