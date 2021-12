రూటు మార్చిన లోకేష్: మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో జోరుగా పర్యటనలు; ఆళ్ళ రామకృష్ణారెడ్డిపై సెటైర్లు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ రూటు మార్చినట్లుగా కనిపిస్తుంది. ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నామో అక్కడే దక్కించుకోవాలన్న లక్ష్యంతో ఇటీవల కాలంలో మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో విస్తృతంగా నారా లోకేష్ పర్యటన చేయడం రాజకీయవర్గాలలో ఆసక్తికర చర్చకు కారణమవుతుంది. మళ్లీ మంగళగిరి నియోజకవర్గం నుంచే ఎన్నికల బరిలోకి దిగుతానని చెప్పడమే కాదు, నియోజకవర్గ ప్రజలతో మమేకం కావడానికి లోకేష్ కొత్త ఎత్తుగడలతో ముందుకు వెళుతున్నట్లు గా రాజకీయవర్గాలలో చర్చ సాగుతోంది.

English summary

Lokesh is busy touring Mangalagiri constituency. He spoke the public directly and asking about their problems. Lokesh assured people that he will take care of them. Mangalagiri MLA Alla Ramakrishnareddy is being targeted by Lokesh.