ఆ జీవోలు వారికి శాపం.. మీకు ఓట్లేయటమే వారి పాపమా; జగన్ కు లోకేష్ బహిరంగలేఖ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పై టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. వైసీపీ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న అడ్డగోలు నిర్ణయాలతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గిరిజనులు సంక్షేమ పథకాలకు దూరమవుతున్నారు అంటూ నారా లోకేష్ ఆరోపణలు గుప్పించారు. గిరిజ‌నులకు సంక్షేమ‌ప‌థ‌కాలు దూరం చేసే అడ్డ‌గోలు నిబంధ‌న‌లు స‌వ‌రించి ..ఆపేసిన పెన్ష‌న్‌, రేష‌న్, సంక్షేమ‌ప‌థ‌కాలు పునరుద్దరించాలని సీఎం వైయస్ జగన్ కు లేఖ రాసిన లోకేష్ మీకు ఓట్లు వేయ‌డ‌మే గిరిజ‌నులు చేసిన పాప‌మా?అంటూ జగన్ ను నిలదీశారు.

English summary

Nara Lokesh wrote an open letter to CM YS Jagan saying that tribals in Andhra Pradesh are moving away from welfare schemes due to the abrupt decisions taken by the YCP govt. Through the letter, Jagan was incensed at the ill-considered decisions.