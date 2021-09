వారి కన్ను పడితే కబ్జా; ఆశపడితే ఆక్రమణ : వీడియో పోస్ట్ చేసి మరీ .. జగన్, వైసీపీ నేతలపై లోకేష్ ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైసీపీ నేతలు దౌర్జన్యాలు సాగిస్తున్నారు, ఏపీలో అరాచక పాలన కొనసాగుతుంది అంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ గత కొంత కాలంగా తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక తాజాగా జగన్ సొంత జిల్లాలో వైసీపీ నేతల దౌర్జన్యం కొనసాగుతోందని, అధికారం అండగా ఉందని అరాచకాలు చేస్తున్న స్థానిక నేతలకు వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా వంత పాడుతున్నారని మండిపడుతుంది. ఇక ప్రతిపక్ష పార్టీల కార్యకర్తలు మాత్రమే కాకుండా, సొంత పార్టీలో ఉన్న కార్యకర్తలు కూడా వైసీపీ నేతల దురాగతాలకు బలవుతున్నారని టిడిపి విమర్శిస్తోంది.

English summary

Nara Lokesh fires rebuke that power has become a weapon for CM Jagan Reddy's relatives and party leaders. He posted a selfie video of Akbar Basha on a social media platform. Lokesh incensed that the police were torturing akbar basha woho is a ysrcp activist if he fought with ycp leaders for his land. Lokesh said that YCP leaders for turning the police system into a factional army.