జగన్ మోసపురెడ్డి బాదుడే బాదుడు; డీజిల్ సెస్ పేరుతో ఆర్టీసీ ఛార్జీలపెంపుపై లోకేష్ మండిపాటు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

నిత్యం ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డిని, వైసిపి ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు గుప్పిస్తున్న టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ తాజాగా మరోమారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బాదుడే బాదుడు కొనసాగుతుందని నిప్పులు చెరిగారు. ఆర్టీసీ రూపురేఖలు మారుతాయని చెప్పిన జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆర్టీసీ సంస్థ ఉనికిని ప్రశ్నార్ధకం చేస్తున్నారని, చార్జీల బాదుడుతో ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేస్తున్నారని లోకేష్ మండిపడ్డారు.

English summary

Lokesh was furious over the increase in RTC charges. Lokesh expressed his anger that the increase in RTC charges in the name of diesel cess is burdensome. Lokesh targeted the YCP govt by saying Badude Badudu.