సబ్జెక్ట్ లేని సీఎం జగన్ మూడు రాజధానులంటూ కాలక్షేపం; విశాఖను దోచుకోవటం ఆపాలన్న లోకేష్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మూడు రాజధానులని తీసుకున్న నిర్ణయంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేస్తున్నారని, రాజధాని విషయంలో జగన్ తీరుతో ఏపీ తీవ్రంగా నష్టపోతుందని టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి విశాఖను రాజధానిగా చేస్తానని చెప్పిన జగన్ విశాఖ నగరాన్ని నాశనం చేస్తున్నారు అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

Nara Lokesh urged Jagan to stop looting visakha city and focus on development. The non-subject CM said that while the three capitals were being entertained, all the companies were queuing up for other states.