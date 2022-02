Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక అభివృద్ధి లేదని, జగన్ సర్కారు పాలన దెబ్బకు రాష్ట్రానికి కొత్త పరిశ్రమలు రావడంలేదని, ఉన్న పరిశ్రమలు కూడా దుకాణం మూసేస్తున్నాయని మండిపడుతున్న నారా లోకేష్ తాజాగా పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి దుబాయ్ పర్యటన ను టార్గెట్ చేశారు.

English summary

Nara Lokesh targeted Twitter as a platform, as Mekapati Goutham Reddy has announced that he is bringing huge investments to Andhra Pradesh during his visit to Dubai. Fake party, fake rule, fake words slams lokesh.