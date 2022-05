జగ్గడు దావోస్ కు ఎందుకు వెళ్ళాడో? ఇదేం రౌడీయిజం; వీపులు మీకూ ఉంటాయ్: లోకేష్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఒకరిని మించి ఒకరు విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు. తాజాగా వైసీపీ మంత్రులు, నేతలు టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ను టార్గెట్ చేసి విమర్శలు గుప్పిస్తుంటే, లోకేష్ జగన్మోహన్రెడ్డిని టార్గెట్ చేసి తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా నిత్యం వైసిపి ప్రజావ్యతిరేక విధానాలను, జగన్ పరిపాలన అసమర్థతను తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు నారా లోకేష్.

English summary

Lokesh targets Jagan as to why Jagan went to Davos and what he brought from there. Lokesh slams kurnool mayor for his comments on media.