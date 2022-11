చంద్రగ్రహణం ఎఫెక్ట్: ఏపీలో తిరుమల, బెజవాడ దుర్గమ్మతో పాటు ప్రముఖఆలయాల మూసివేత, పునః దర్శనాలిలా!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

నేడు చంద్రగ్రహణం. 2022 చివరి చంద్ర గ్రహణం ఈరోజు ఏర్పడనుంది. ఈరోజు సాయంత్రం 5:32 గంటలకు చంద్రగ్రహణం ప్రారంభమై సాయంత్రం 6:18 గంటలకు ముగుస్తుంది. మొత్తం చంద్రగ్రహణం దశ వ్యవధి 01 గంట 24 నిమిషాలు 28 సెకన్లు పాటు ఏర్పడుతుంది. పాక్షిక దశ వ్యవధి 03 గంటలు 38 నిమిషాలు 35 సెకన్లు ఉంటుంది. చంద్ర గ్రహణం నాడు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రముఖ దేవాలయాలు మూతపడుతున్నాయి. ఇక ఏ ఆలయం ఎప్పుడు మూతపడుతుంది.. తిరిగి ఎప్పుడు ప్రారంభం అవుతుంది అన్న వివరాల విషయానికి వస్తే..

Lunar eclipse2022: నేడే చంద్రగ్రహణం.. సమయం,సూతకకాలం ఇదే; గర్భిణీలు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి!!

English summary

Famous temples in Andhra pradesh like tirumala and indrakeelaadri kanakadurga temple.. etc are closed due to lunar eclipse effect. Check timings of temples closing due to lunar eclipse in AP, timings of re-darshans etc.