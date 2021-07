మాన్సాస్ వివాదం..ట్రస్ట్ లో మొదలైన ఆడిటింగ్..మరోపక్క ఆ భూములపై విచారణ; సర్వత్రా ఉత్కంఠ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

మాన్సాస్ ట్రస్ట్, సింహాచలం ట్రస్ట్ భూములపై గత కొద్ది రోజులుగా వివాదం నెలకొన్న విషయం తెలిసిందే. మాన్సాస్ మరియు సింహాచలం ట్రస్ట్ చైర్మన్ గా సంచయిత గజపతిరాజు నియామక ఉత్తర్వులు కొట్టివేసి అశోక్ గజపతి రాజుకు బాధ్యతలు అప్పగించాలని హైకోర్టు తీర్పు ఇవ్వడంతో మాన్సాస్ ట్రస్ట్ లో కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆడిటింగ్ జరగడం లేదని, పలు అక్రమాలు చోటు చేసుకున్నాయని అశోక్ గజపతిరాజును టార్గెట్ చేస్తూ వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి తో పాటు, పలువురు వైసీపీ నేతలు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే.

English summary

The audit began under the auspices of the District Audit Officer on the activities of the trust in the wake of the controversy over the Mansas Trust affair. Officers led by District Audit Officer Himbindu are examining the records at the trust headquarters in Vizianagaram.