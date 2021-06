ఒకే ఒక్కడు 'గోపీనాథ్'... ఆటో డ్రైవర్ కొడుకు... తెలుగు రాష్ట్రాలు గొప్పగా మాట్లాడుకునే స్థాయికి...

Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

చదువే పేదల జీవితాలను వెలిగిస్తుంది... ఈ మాటకు అక్షర సత్యం గోపీనాథ్ అనే యువకుడు.విశాఖపట్నంకు చెందిన గోపీనాథ్ ఓ ఆటో డ్రైవర్ కుమారుడు. జీవితంలో ఉన్నత స్థానంలో ఉండాలని కలగన్న గోపీనాథ్ ఇందుకు చదువునే నమ్ముకున్నాడు. ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా చదువును వీడలేదు. సాధించాలన్న పట్టుదల,కృషితో ఇవాళ తెలుగు రాష్ట్రాలు అతని గురించి గొప్పగా మాట్లాడుకునే స్థాయికి ఎదిగాడు. కొడుకు ఎదుగుదలను చూసి ఆ తల్లిదండ్రులు గుండెల నిండా గర్వంతో మురిసిపోతున్నారు. ఇంతకీ గోపీనాథ్ సాధించిన విజయమేంటి....

English summary

Son of an auto-rickshaw driver from Vizag has fulfilled his dream of becoming a commissioned officer in the Indian Air Force. G Gopinadh has been designated as a Flying Officer in the Indian Air Force (IAF) at the graduation ceremony held at the Air Force Academy at Dundigal in Hyderabad on Saturday.