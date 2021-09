BIG BOSS : వారంతా నాకు ఒకెత్తు అయితే-ఆ కంటెస్టెంట్ కే నా మద్దతు : నాగబాబు..!!

Andhra Pradesh

బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు వినోదం పంచుతున్న బిగ్ బాస్- 5 సీజన్ పైన క్రమేణా అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. తొలి రోజున ప్రత్యేక సందడితో ..కంటెస్టెంట్స్ పరిచయంతో మొదలైన బిగ్ బాస్ గతం కంటే భిన్నంగా సాగుతోంది. ట్విస్టులు..గొడవలు సహజంగా షో ప్రారంభమైన కొద్ది రోజుల వరకూ ఉండేవి కావు. కానీ, ఇప్పుడు భిన్నంగా అప్పుడే కంటెస్టెంట్స్ మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. కంటెస్టెంట్స్ సైతం తమ వంతు రోల్ సమర్ధవంతంగా పోషిస్తున్నారు.

Mega hero Naga Babu announced his support for Priyanka Singh in Big Boss-5 season. Nagababu says He know many of the present contestants, but his support will be for Priyanka.