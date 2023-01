లోకేష్ పాదయాత్ర పై, నిన్న రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ ప్రసంగంపై మంత్రి అంబటి రాంబాబు సోషల్ మీడియా వేదికగా తనదైన శైలిలో టార్గెట్ చేశారు. పాదయాత్రలు చేసినా నాయకులు కాలేరన్నారు. తం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టిడిపి జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ కుప్పం నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు ప్రజా సమస్యలపై సమర శంఖం పూరించిన విషయం తెలిసిందే. యువగళం పాదయాత్ర ద్వారా ప్రజల కోసం రాష్ట్ర ప్రగతి కోసం పాదయాత్ర చేస్తూ ప్రజా సమస్యలను తెలుసుకుంటానని, ప్రజల సమస్యల పరిష్కారానికి పనిచేస్తానని చెప్తున్న నారా లోకేష్ 40 ఏళ్ల వయసులో 400 రోజులు పాటు నాలుగు వేల కిలోమీటర్ల మేర పాదయాత్రను కొనసాగించనున్నారు. ఇక ఈ నేపథ్యంలో తెలుగుదేశం పార్టీ లోకేష్ యువగళం పాదయాత్రకు పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేస్తోంది. యువగళం వినిపించడానికి యువదళమై కదలిరండి.. నారా లోకేష్ తో కలిసి కదంతొక్కండి అంటూ పిలుపునిస్తుంది.

English summary

Minister Ambati Rambabu in his own style satirized Lokesh and Pawan kalyan saying that even if they bring rat skin and wash it for 400 days, that will never change and lokesh and pawan did padayatras they will never be leaders.