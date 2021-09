మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాస్ రెడ్డి రష్యా టూర్ రగడ : హవాలా కింగ్ అంటూ రచ్చ; బాలినేని ఏమ్మన్నారంటే !!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇటీవల కాలంలో వైసీపీ నేతలు, వైసిపి మంత్రులపై విమర్శలు వెల్లువగా మారుతున్నాయి. వైసిపి నేతలు, మంత్రులు బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు ఏపీలో ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారగా, ఇప్పుడు తాజాగా వైసీపీ మంత్రులు, వైసీపీ నేతల జల్సాలు, విలాసాలు ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ఆయుధంగా మారుతున్నాయి. ఒకపక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం సమస్యల కుప్పగా ఉంటే ఆ సమస్యలను పరిష్కరించకుండా అధికార వైసీపీ నేతలు వ్యవహరిస్తున్న తీరును టీడీపీ నేతలు ప్రశ్నిస్తున్నారు .

Andhra Pradesh Minister Balineni Srinivas Reddy's Russia tour has now become a political controversy. Minister Balineni Srinivasareddy's foreign tour on a private jet has become a source of political criticism. While TDP leader Kalva Srinivasulu and tdp in social media has criticized the as hawala king, illegal earnings of Balineni, CPI leader Ramakrishna said the government should respond to these luxuries. Minister Balineni responded that he had gone on a personal visit and tdp is politicizing the personal tour.