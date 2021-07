41వేల కోట్ల రూపాయల అవకతవకలా ... పయ్యావుల ఆరోపణలు హాస్యాస్పదం : మంత్రి బుగ్గన ధ్వజం

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిపై టిడిపి నేతలు చేస్తున్న విమర్శలపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. టిడిపి సీనియర్ నాయకుడు, పిఏసి చైర్మన్ పయ్యావుల కేశవ్ చేస్తున్న ఆరోపణలు అర్థరహితమని మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈరోజు తాడేపల్లి వైఎస్ఆర్ సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మాట్లాడిన ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి పై అనవసరమైన అనుమానాలు రేకెత్తిస్తున్నారని విమర్శలు గుప్పించారు.

English summary

Andhra Pradesh Finance Minister Buggana Rajendranath has slammed TDP leaders criticism of the state's financial situation. Minister Buggana Rajendranath opined that the allegations made by TDP senior leader and PAC chairman Payyavala Keshav were meaningless. He lashed out at the Telugu Desam party leaders for provoking unnecessary suspicions about the state's financial situation.