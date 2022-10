పవన్ కళ్యాణ్ యువతకు రౌడీయిజం నేర్పిస్తున్నారా? ఇదేనా జనసైనికులకు ఇచ్చే సందేశం: మంత్రి కారుమూరి

Andhra Pradesh

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పై ఏపీ మంత్రులు మూకుమ్మడిగా దాడి మొదలుపెట్టారు. తాజాగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ విశాఖ పర్యటనతో మొదలైన రగడ చిలికి చిలికి గాలివానగా మారి పవన్ కళ్యాణ్ వైసీపీ ప్రభుత్వం పై, వైసిపి మంత్రులపై గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా విరుచుకు పడిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఈ క్రమంలో మాటల దాడి చేస్తున్న మంత్రులు పవన్ కళ్యాణ్ ప్యాకేజీ స్టార్ అంటూ విమర్శలు చేస్తున్నారు.

Is Pawan Kalyan teaching the youth about rowdyism? Minister Karumuri Nageswara Rao was fired asking pawan kalya is this the message that you are giving to janasainiks.