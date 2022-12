జగన్ అన్న కట్టించిన ఇల్లు ఆనందాల పొదరిల్లు - మంత్రి రోజా

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

నవరత్నాలు - పేదలందరికీ ఇళ్ళు పథకంలో భాగంగా నిండ్ర మండలం లోని కొత్త ఆరూరు పంచాయతీకి చెందిన ఎస్ టి కాలనీలో జగనన్న హౌసింగ్ కాలనీ నిర్మాణం జరిగింది. ఇక ఈ హౌసింగ్ కాలనీలో నిర్మించిన ఇళ్లను చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్ జిల్లా కలెక్టర్ యం. హరి నారాయణన్ తో కలిసి రాష్ట్ర పర్యాటక సాంస్కృతిక యువజన అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి ఆర్ కే రోజా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా రోజా అన్న కట్టించిన ఇల్లు ఆనందాల పొదరిల్లు అంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డి నిరుపేదల సొంతింటి కల నెరవేరుస్తున్నారు అంటూ ఓ రేంజ్ లో ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్రెడ్డిపై ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు.

English summary

As part of Navaratnalu- Houses for Poor scheme, minister Roja inaugurated jagan housing colony and given houses to beneficiaries in ST Colony of kotta Aruru Panchayat in Nindra Mandal. Minister Roja praised YS Jagan in this regard