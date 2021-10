పవన్ కళ్యాణ్ ప్యాకేజీ వీరుడు, కాల్ షీట్లు లేకపోతే రాజకీయాలు చేసే సన్నాసి : మంత్రి శంకర్ నారాయణ ఆగ్రహం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

పవన్ కళ్యాణ్ వైసీపీ ప్రభుత్వం పై, జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై వైసీపీ మంత్రులు విరుచుకు పడుతూనే ఉన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి సన్నాసి ఎందుకు రాజకీయ పార్టీ పెట్టాడో ఆయనకే అర్థం కావడం లేదని పేర్కొన్నారు. ఎవరు రాజకీయ పార్టీ పెట్టినా అధికారంలోకి రావాలని అనుకుంటారు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ కు ఆ ఆలోచన లేదని మంత్రి శంకర్ నారాయణ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. శ్రీశైలంలోని భ్రమరాంబా సమేత మల్లికార్జున స్వామి వారి దర్శనం చేసుకున్న మంత్రి శంకర్ నారాయణ పవన్ కళ్యాణ్ పై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

English summary

Minister Shankar Narayana said that he did not understand why a Sannasi like Pawan Kalyan had started a political party. Minister slams pawan was a package hero, Pawan would do politics when he has no movie call sheets.