దేవుడి మీద రాజకీయమా.. సర్కస్ కంపెనీ అంటారా? అశోక్ గజపతి రాజుకు మంత్రి వెల్లంపల్లి కౌంటర్

Andhra Pradesh

విజయనగరం జిల్లా రామతీర్థం బోడి కొండపై రామాలయం శంకుస్థాపన జరుగుతున్న సమయంలో ఆలయ ధర్మకర్త అశోక్ గజపతిరాజు ఆందోళనకు దిగిన విషయం తెలిసిందే. కావాలనే తనను వైసీపీ మంత్రులు అవమానించారని కనీసం కొబ్బరికాయ కూడా కొట్టనీయకుండా మంత్రి వెల్లంపల్లి ప్రవర్తించారని ఆలయ ధర్మకర్త గా తనకు మర్యాద ఇవ్వడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇక ఈ ఘటనపై మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ అశోక్ గజపతి రాజుకు కౌంటర్ వేశారు.

Minister Vellampalli Srinivas countered to Ashok Gajapathi raju on the incident that took place during the foundation stone laying of the Ramatirtha srirama temple. He was angry that ashok is doing politics on God and fires on circus company comments.