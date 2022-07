పడవలో వెళ్లి.. కోనసీమ ముంపు గ్రామాల్లో సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్న మంత్రి వేణుగోపాల కృష్ణ!!

Andhra Pradesh

గత కొద్ది రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనూ అనేక మారుమూల ప్రాంతాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. ముఖ్యంగా గోదావరి ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న కారణంగా కోనసీమ జిల్లాలో వరద ప్రభావం కనిపిస్తుంది. గోదావరికి, ఉప నది గౌతమికి వరద పోటెత్తిన నేపధ్యంలో వరద తీవ్రతతో అనేక లంక గ్రామాలు నీటమునిగాయి. ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రాలేని పరిస్థితి నెలకొంది.

Minister Venugopala Krishna, who took part in Flood relief operations, went to Konaseema villages inundated by Godavari floods in a boat and handed over essentials to the flood victims. He assured that the government will stand by them.