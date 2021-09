ఎమ్మెల్యే జోగి రమేష్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ .. ఇది ఆరంభం మాత్రమే .. నోరు అదుపులో పెట్టుకో అయ్యన్న !!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కోడెల వర్ధంతి నాడు టిడిపి సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి అయ్యన్న పాత్రుడు ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలు దుమారం రేపిన విషయం తెలిసిందే. అయ్యన్నపాత్రుడు చేసిన వ్యాఖ్యల పై మండిపడిన వైసీపీ ఎమ్మెల్యే జోగి రమేష్ చంద్రబాబు టిడిపి నేతలను రెచ్చగొట్టి తిట్టిస్తున్నారని, చంద్రబాబు ఇంటిని ముట్టడిస్తామని ప్రకటించి మరి చంద్రబాబు ఇంటిని ముట్టడించారు. వైసీపీ ఎమ్మెల్యే జోగి రమేష్, చంద్రబాబు ఇంటి ముట్టడితో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకోగా జోగి రమేష్ తీరును టీడీపీ నేతలు టార్గెట్ చేస్తున్నారు.

Pedana MLA Jogi Ramesh responded. However, Jogi Ramesh said that he had gone to the house of TDP chief Chandrababu to express his concern over the remarks made by Ayyannapatrudu, adding that he had gone to protest against the remarks made by Ayyannapatrudu against CM Jagan. Jogi Ramesh said that he went to hand over the representation to Chandrababu and that only YCP activists were with him. The ayyanna was asked to keep his mouth under control. This is only the beginning.