రోజా బ్లూ ఫిలిమ్స్ లో యాక్ట్ చేస్తుందని నాడు .. మాకు గౌరవం లేదా చంద్రబాబు; ఎమ్మెల్యే రోజా చురకలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ మాజీ సీఎం, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు మీడియా సాక్షిగా తన భార్య పై వైసీపీ నేతలు అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించారు. ఇన్ని సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితంలో తాను ఎన్నడూ ఇంతటి అవమానాన్ని ఎదుర్కోలేదని బాధపడిన చంద్రబాబుపై వైసిపి నగరి ఎమ్మెల్యే రోజా తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. అసెంబ్లీలో చంద్రబాబు హైడ్రామా పై మాట్లాడిన రోజా అవతలి వ్యక్తులు వ్యక్తిగత జీవితాన్ని, వ్యక్తిత్వాన్ని కించపరిచినప్పుడు చంద్రబాబుకు బాధ గుర్తు రాలేదా అంటూ ప్రశ్నించారు. చంద్రబాబు ఏడుపును ఎంజాయ్ చేసినట్టు మాటల తూటాలను సంధిస్తూ వీడియో రిలీజ్ చేసిన రోజా టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడుకి కౌంటర్ ఇచ్చారు.

సభలో చంద్రబాబుపై అభాండాలు.. జగన్ వెకిలి నవ్వులు, సంస్కారం ఇదేనా: భగ్గుమన్న టీడీపీ నేతలు

English summary

MLA Roja reacted to Chandrababu crying in a press meet, slams that Chandrababu previously insulted her by showing CDs and said that Roja is doing blue films, insulted many times, now babu is crying for his insult