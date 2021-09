ఏపీలో మొబైల్ మటన్ మార్ట్ లు , జగన్ నిర్ణయంతో మాంసం మాఫియాకు చెక్, ఇంకో బెనిఫిట్ కూడా !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రజారోగ్య రక్షణకు పెద్దపీట వేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించడానికి వైద్య సదుపాయాలు కల్పించడమే కాకుండా, ఆరోగ్యకర వాతావరణాన్ని, ఆరోగ్యకర ఆహారాన్ని అందించడానికి జగన్ సర్కార్ శ్రీకారం చుట్టింది. అందులో భాగంగా ఏపీ సర్కార్ మటన్ మార్ట్ లను ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నిర్ణయంతో చెడిపోయిన మాంసాన్ని, కుళ్ళిపోయిన మాంసాన్ని, ఇతర జంతువుల మాంసాన్ని మటన్ అని చెప్పి విక్రయించి ప్రజలను మోసం చేస్తున్న మాంసం మాఫియాకు చెక్ పెట్టనుంది.

English summary

The AP govt has stepped in to protect public health as mutton shops in the state do not meet quality standards. Jagan govt decided to make mobile mutton shops available. Plans to operate mutton marts through mobile vehicles. estimated cost of Rs 10 lakh per unit vehicle.