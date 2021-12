ప్రజాగ్రహ సభ ఆరంభం మాత్రమే; సభ ప్రారంభానికి ముందే వైసీపీ, టీడీపీకి భయం: ఎంపీ సీఎం రమేష్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

విజయవాడ వేదికగా బిజెపి, వైసిపి ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండగడుతూ మంగళవారం నాడు ప్రజాగ్రహ సభను నిర్వహిస్తోంది. ఈ క్రమంలో వైసిపి, టిడిపి నేతలు బీజేపీ సభను టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. తాజాగా జగనన్న నెట్వర్క్ లో ఏపీ బీజేపీ పనిచేస్తుందని పయ్యావుల కేశవ్ బీజేపీపై మండిపడ్డారు. రాష్ట్రంలో వైసిపి అరాచక పాలన చేస్తున్నా, ఆలయాలపై దాడులు కొనసాగిస్తున్నా గట్టిగా ప్రశ్నించిన దాఖలాలు లేవని ఆయన మండిపడ్డారు. బీజేపీకి బ్రాండ్ గా ఉన్న హిందుత్వ అంశాలపైన కూడా మౌనంగా ఉన్నారని బిజెపి నిర్వహించేది ప్రజాగ్రహ సభ కాదని, జగన్ అనుగ్రహ సభ అంటూ వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

BJP MP CM Ramesh said that Prajagraha Sabha is only the beginning. MP CM Ramesh said that the YSRCP and TDP were scared before the start of the meeting.