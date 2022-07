మళ్లీ మూడు రాజధానుల బిల్లుపెడతాం.. సీఎం సీటులో జగన్‌ మాత్రమే: ఎంపీ నందిగం సురేష్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్లీనరీ సమావేశాలు రెండో రోజు కొనసాగుతున్నాయి. ప్లీనరీ సమావేశాలు ప్రారంభమైన తర్వాత పరిపాలన వికేంద్రీకరణ పారదర్శకత తీర్మానంపై చర్చను ప్రారంభించారు. ఈ చర్చలో బాపట్ల ఎంపీ నందిగం సురేష్ మాట్లాడుతూ టీడీపీపై, చంద్రబాబుపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

Second day YSRCP plenary, during the debate on the decentralization of administration and transparency resolution, MP Nandigam Suresh said that they will introduce the three capitals bill again and cannot imagine anyone except jagan as the CM.