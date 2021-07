నీడలతో యుద్ధానికి అలవాటు పడ్డాడు చంద్రబాబు ..గంటల దీక్ష గంట కొట్టడం అంటే ఇదే : సాయిరెడ్డి సెటైర్లు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయసాయిరెడ్డి సోషల్ మీడియా వేదికగా చంద్రబాబు నాయుడుపై విరుచుకుపడ్డారు. టీడీపీ నాయకులపై ఏమాత్రం అవకాశమున్నా ధ్వజమెత్తే విజయసాయిరెడ్డి తాజాగా చంద్రబాబు నిర్వహించిన సాధనా దీక్షపై సెటైర్లు వేశారు. చంద్రబాబు సాధన దీక్షలో ఎవరూ లేరని, కనీసం మీడియా కవరేజ్ కూడా లేదని పేర్కొన్న విజయసాయిరెడ్డి చంద్రబాబుకు పరాభవం జరిగిందంటూ ఎద్దేవా చేశారు.

English summary

YCP Rajya Sabha member Vijayasai Reddy has cracked down on Chandrababu Naidu as a social media platform. Vijayasaireddy, who flagged off any opportunity against TDP leaders, recently satirised the sadhana deeksha conducted by Chandrababu. Vijayasaireddy said that there was no one in Chandrababu Sadhana Deeksha and at least there was no media coverage ,said that Chandrababu was humiliated.