అందరూ కలిస్తే తప్ప జగన్ గారిని ఎదుర్కోలేరు; బాబు పరపతి ఎంత పలచబడిపోయిందో: సాయిరెడ్డి వ్యంగ్యం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తాజాగా చోటు చేసుకుంటున్న పొత్తుల రాజకీయాలపై రాష్ట్రంలో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతుంది. టిడిపి, జనసేనలు పొత్తులతో ఎన్నికలకు వెళ్లాలని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో వైసీపీ నేతలు టిడిపి, జనసేన పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నారు. తాజాగా వైసీపీ రాజ్యసభ సభ్యులు విజయసాయి రెడ్డి పొత్తుల రాజకీయాలపై చంద్రబాబును టార్గెట్ చేశారు. జనంలో చంద్రబాబు పరపతి పడిపోయిందని, అందుకే పొత్తులకు వెళుతున్నాడు అంటూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

YCP MP Vijaya Saireddy sarcastically said that Chandrababu's reputation has been weakened by Chandrababu's statement that he will not face Jagan unless everyone comes together. sai reddy targeted on the politics of tdp janasena alliances.