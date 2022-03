ఒక్క పవన్ కళ్యాణ్ కోసం ఒక్క స్ట్రోక్ లో కొన్నిలక్షల గుండెచప్పుళ్ళు: సభ సక్సెస్ పై నాగబాబు

Andhra Pradesh

8 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుని తొమ్మిదవ వసంతంలోకి అడుగు పెట్టిన జనసేన పార్టీ వార్షికోత్సవ కార్యక్రమాన్ని జనసేన పార్టీ చాలా ఘనంగా నిర్వహించింది. జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా ఇప్పటం గ్రామంలో భారీ బహిరంగ సభను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సభా వేదికపై జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. అధికార వైసీపీపై విరుచుకుపడ్డారు. 2024లో ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని వెల్లడించారు. జనసేన పార్టీ అజెండాను కూడా సభా వేదికగా పవన్ కళ్యాణ్ వెల్లడించారు.

Mega Brother Nagababu posted on meeting Success that a few lakh heartbeats were heard in a single stroke for Pawan Kalyan alone. Pawan Kalyan also thanked everyone for the success of the meeting.