రాజకీయాల్లో దొంగలు పడ్డారు; పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం అయితే.. సభలో నాగబాబు సంచలనం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలం ఇప్పటం గ్రామంలో జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభ ఎంతో ఘనంగా జరుగుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 2024లో జరిగే సార్వత్రిక ఎన్నికలు లక్ష్యంగా చేసుకొని భారీ సభను ఏర్పాటు చేసిన జనసేన పార్టీ పార్టీ శ్రేణులకు భవిష్యత్తు రాజకీయాలను గురించి దిశానిర్దేశం చేయనుంది. జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సభా వేదికగా సంచలన ప్రకటన చేయనున్నారని పార్టీ శ్రేణులలోను, రాజకీయ వర్గాల్లోనూ ఆసక్తి నెలకొంది.

English summary

Mega Brother Nagababu has targeted the YS Jagan regime saying that there are thieves entered into politics. Nagababu made sensational remarks in the janasena meeting people to make pawan kalyan as CM, Pawan will provide wonderful governance.