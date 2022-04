తాడేపల్లి ప్యాలస్ లో ఎలా నిద్రపడుతుంది జగన్ రెడ్డి? ఆ వీడియోతో నారాలోకేష్ ఫైర్

Andhra Pradesh

విజయనగరం జిల్లాలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. గుర్తు తెలియని ఓ యువతిని అత్యంత దారుణంగా పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టిన ఘటన స్థానికంగా చర్చనీయాంశమైంది. డెంకాడ మండలం దయాల్ నగర్ బేతన పల్లి మధ్య గుర్తు తెలియని ఒక మృతదేహం కనిపించడంతో స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దాంతో వారు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మృతదేహాన్ని పరిశీలించి కేసు నమోదు చేశారు. మృతురాలి శరీరమంతా గుర్తుపట్టలేనంతగా కాలిపోవడం తో, ఎవరో ఆమెను చంపి ఆనవాళ్లు దొరక్కుండా అక్కడికి తీసుకు వచ్చి తగలబెట్టినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.

English summary

Nara Lokesh was outraged over the brutal killing of a young woman in Vijayanagaram district . Nara Lokesh demanded to arrest the culprit and be hanged on Road to ensure the safety of the women.