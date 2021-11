Andhra Pradesh

టిడిపి అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు కంచుకోట అయిన కుప్పం మున్సిపల్ ఎన్నికలలో తెలుగుదేశం పార్టీ చావు దెబ్బ తింది. వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కుప్పంలో విజయకేతనం ఎగురవేసింది. చంద్రబాబు కంచు కోటలో వైసీపీ జెండా ఎగిరింది. ఊహించని రీతిలో టీడీపీ ఘోర పరాజయం పాలు కాగా వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయాన్ని నమోదు చేసింది. దీంతో ఇప్పుడు విమర్శలు ప్రతి విమర్శల పర్వం మరోసారి సెగలు పుట్టిస్తుంది

దొంగ ఓట్లతో గెలిచి సిగ్గు శరం లేకుండా సంబరాలు; అప్పుడు గెలిస్తే టీడీపీని మూసేస్తాం: అచ్చెన్నాయుడు సంచలనం

English summary

Lokesh made shocking comments that YSRCP leaders were happy with the tdp defeat but People had laundered YS Jagan, had voted against the YSRCP. TDP MLC Ashok Babu said that the moment was fixed for the YSRCP grave.