జగన్ పిచ్చి పరాకాష్టకు చేరింది; విజయనగరం మహారాజా ఆస్పత్రి పేరు మార్పుపై లోకేష్ ధ్వజం!!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, భవనాల పేర్ల మార్పు కొనసాగుతుంది. ఇప్పటికే ఏపీలో ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ పేరు వైయస్సార్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ గా మార్పు చేయడంపై ప్రతిపక్ష పార్టీల నుండి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా టిడిపి శ్రేణులు ఆందోళన చేశారు. ఇది ఎంత మాత్రం సమంజసం కాదన్నారు. ఇక ఆ వివాదం సద్దు మణగక ముందే ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

Nara Lokesh is expressing his anger over the name change of Maharaja Hospital saying that Jagan's madness has reached its peak. Lokesh demanded to reverse the government's decision and retain the Maharaja's name for the hospital.