ఏపీ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై, సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చని తీరుపై సమర శంఖం పూరించారు టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్. రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నిత్యం ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండగడుతూ, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం జగన్ సర్కార్ పై ఒత్తిడి తెస్తున్న క్రమంలో, తాజాగా పోలవరం ముంపు నిర్వాసితుల కోసం మరో పోరాటాన్ని ప్రారంభించారు నారా లోకేష్.

TDP national general secretary Lokesh is touring the Polavaram flood-hit areas.Today and tomorrow Nara Lokesh’s tour will continue in the Polavaram flood effected areas. Nara Lokesh will listen to the problems of the Polavaram flood effected areas victims and try to bring pressure on the government to resolve their problems. Lokesh questioned whether any of the promises made by CM Jagan to the Polavaram expatriates before the elections have been fulfilled. Jagan is questioning when 19 lakh rupees will be given to Polavaram flood effected people.