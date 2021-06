కొన్ని కుక్కలను హెచ్చరిస్తున్నా .. వదిలిపెట్టం, వేటాడతాం : నారా లోకేష్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ కర్నూలు జిల్లాలో నిన్న దారుణహత్యకు గురైన టిడిపి నేతల కుటుంబాలను పరామర్శించడానికి వెళ్లారు. గడివేముల మండలం పెసర వాయి గ్రామంలో టిడిపి నేతలు ప్రతాపరెడ్డి, నాగేశ్వర్ రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించిన లోకేష్ జగన్ సర్కార్ పై విరుచుకుపడ్డారు.

వైఎస్ జగన్ చీఫ్ మినిస్టర్ ముసుగు తీసేసి.. ఫ్యాక్ష‌న్ రెడ్డి గ్యాంగుల నెత్తుటి దాహం : లోకేష్ ధ్వజం

English summary

TDP national general secretary Nara Lokesh visited Pesaravai village in Panyam Assembly Constituency and consoled the kin of TDP leaders V Nageswara Reddy and V Pratap Reddy, who were killed by opponents. Speaking to the media, he demanded Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy to order CBI probe into the double murder. Lokesh has alleged that the YSRCP leaders have killed the TDP leaders as they were developing their village. He revealed the names of those who were involved in the murders of TDP leaders.