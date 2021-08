ప్రభుత్వమే పర్యావరణ అనుమతులు లేకుండా ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాలు చేపడితే ఎలా ? ఘాటుగా ప్రశ్నించిన ఎన్జీటీ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పర్యావరణ చట్టాన్ని తీవ్రంగా ఉల్లంఘించడం పట్ల జాతీయ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఏపీలో పర్యావరణ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించటం సిగ్గుచేటని వ్యాఖ్యానించింది. పోలవరం, పురుషోత్తపట్నం, పట్టిసీమ ప్రాజెక్టులపై జస్టిస్ ఆదర్శ కుమార్ నేతృత్వంలోని జాతీయ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ప్రధాన ధర్మాసనం ఈ రోజు విచారణ చేపట్టింది. పర్యావరణ అనుమతులు లేకుండా నిర్మాణాలు చేసిన ఏ ఒక్క అధికారిపైన చర్యలు తీసుకోకపోవడంపై నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.

ఆదివాసీలను వేధిస్తున్న జగన్ సర్కార్ .. పోలవరం నిర్వాసితులు, బాక్సైట్ తవ్వకాలతో ముడిపెట్టి చంద్రబాబు ధ్వజం

English summary

The National Green Tribunal has expressed outrage over the violation of environmental law in the state of Andhra Pradesh. The NGT commented that it was shameful to violate environmental law. The main bench of the National Green Tribunal headed by Justice Adarsha Kumar today heard the Polavaram, Purushottapatnam and Patti seema projects. The National Green Tribunal has expressed outrage at the failure to take action against any official who erected structures without environmental permits.