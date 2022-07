ఏపీలో ఎన్ఐఏ తనిఖీలు; దివంగత మావోయిస్ట్ ఆర్కే, విరసంనేతల ఇళ్ళలో ఏకకాలంలో సోదాలు!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

మావోయిస్టు పార్టీ నేతలకు చెక్ పెట్టేందుకు ఎన్ఐఏ రంగంలోకి దిగింది. మావోయిస్టులను పట్టిస్తే భారీగా నజరానాలు ఇస్తామని ఇప్పటికే ప్రకటించిన ఎన్ఐఏ దేశ వ్యాప్తంగా మావోయిస్ట్ పార్టీకి అనుకూలంగా పని చేస్తున్న వారిపై నజర్ పెట్టింది. అందులో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మావోయిస్టులకు సహకరిస్తున్నారన్న అనుమానంతో కొంతమంది ఇళ్లపై నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ సోదాలు నిర్వహిస్తోంది. ఏకకాలంలో దివంగత మావోయిస్టు అగ్రనేత ఆర్కే భార్య నివాసంపై, అలాగే విరసం నేతల నివాసాలపై దాడి చేసిన ఎన్ఐఏ బృందాలు మావోయిస్టులకు సహకరిస్తున్నారన్న కూపీ లాగే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు.

English summary

In AP, NIA conducts simultaneous searches at the house of late Maoist RK and the houses of Virasam leaders. Searches are conducted on information that they are cooperating with Maoists and sending them cash.