దిశ బిల్లు అభ్యంతరాలపై ఏపీ నుండి స్పందన రాలేదు : గోరంట్ల మాధవ్ ప్రశ్నకు కేంద్రమంత్రి సమాధానం

ఏపీ సీఎం ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చిన చట్టం దిశ చట్టం 2019కి ఇంకా పార్లమెంట్ లో మోక్షం లభించలేదు. మహిళలు, బాలికలపై అత్యాచారాలు అరికట్టడం కోసం, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మహిళల రక్షణ కోసం ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకువచ్చింది దిశ చట్టం. ఈ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చిన ఏపీ సర్కార్, చట్టాన్ని అమలు చేయడానికి కావలసిన అన్ని ఏర్పాట్లను చేసినప్పటికీ పార్లమెంటులో ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందలేదు. ఏపీ అసెంబ్లీ లో దిశా చట్టాన్ని ఆమోదించి పార్లమెంటుకు పంపిన ఏపీ సర్కార్ పార్లమెంటులో దిశా బిల్లు ఆమోదం పొందక పోవడంతో ఏపీలో అమలుకు నోచుకోలేదు.

YCP MP Gorantla Madhav questioned the Center as to why the Center was neglecting the disha bill. Union Home Affairs Minister Ajay Kumar Mishra responded to a question by Gorantla Madhav in the Lok Sabha. The Home Ministry has conveyed its objections to the disha bill passed in the state assembly to the central government. It said it had sought clarification on a number of issues. However, Union Home Affairs Minister Ajay Kumar said the state government had not responded to the objections raised by the Center.