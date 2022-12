వైసీపీ ఎంపీ -వారసుడిని వెంటాడుతున్న ఢిల్లీ స్కాం - ఎన్నికల్లో పోటీపై ఎఫెక్ట్..!?

Andhra Pradesh

వైసీపీ ఎంపీ వచ్చే ఎన్నికల్లో తమ కుమారుడి రాజకీయ ఎంట్రీకి రంగం సిద్దం చేసుకున్నారు. ఇదే సమయంలో ఆ ఎంపీతో పాటుగా ఆయన కుమారుడిని ఢిల్లీ స్కాం వెంటాడుతోంది. తమకు సంబంధం లేదని చెబుతున్నా..ప్రతీ ఛార్జ్ షీట్ లో వీరి పేర్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఒంగోలు ఎంపీ మగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి..ఆయన కుమారుడు రాఘవ్ పేర్లు ఇప్పుడు ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కాంలో ప్రతీ సందర్భంలోనూ వినిపిస్తున్నాయి. వీటి పైన ఎంపీ మాగుంట పలు మార్లు తమకు సంబంధం లేదని చెప్పుకొచ్చారు. కానీ, తాజాగా మరోసారి ఈడీ వారి పేర్లను ప్రస్తావించింది. ఇది రాజకీయంగా వారికి ఇబ్బందిగా మారుతోంది.

Ongole MP Magunta and his son name mentioned by ED in Delhi liquor scam Charges sheet, It leads to new discussion in next coming Elections.